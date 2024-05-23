عن "مؤتمر مستقبل الطيران".. "الحربي": اربطوا الأحزمة فرحلة مستقبل الطيران تنطلق من الرياض

يؤكد الكاتب الصحفي منيف الحربي، أن السعودية عازمة على قيادة مستقبل الطيران في المنطقة والعالم نحو المزيد من الازدهار والأمن، بفضل الله تعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة، راصدًا أجواء إقامة "مؤتمر مستقبل الطيران" في نسخته الثالثة هذا الأسبوع بالرياض، بوجود أكثر من 5 آلاف خبير وانعقاد أكثر من 120 ورشة عمل وندوة، ومشاركة 120 متحدثاً من أكثر من 150 دولة، هو ما يؤكد على الجهود السعودية في هذه الصناعة ويقول للعالم: اربطوا الأحزمة فرحلة مستقبل الطيران تنطلق من الرياض.