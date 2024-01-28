"كشتة" البديع بالأفلاج شعلة تراثية تعزّز هواية الصقارة بـ"الملواح"

وتحمل الصقورُ كثيرًا من الدلالات الرمزية، وتاريخها الطويل في تراثنا العربي بالصيد بالصقور، أو الصقارة؛ وهو موروثٌ ثقافي عريق يؤكّد عمقَ حضارة المملكة؛ حيث كان العرب يصيدون بالصقور، وكانت رمزًا للقوة والنبل والشجاعة.