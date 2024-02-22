بالزي التراثي وعروض منجزات المملكة.. مستشفى ظلم العام يحتفل بيوم التأسيس

احتفل مستشفى ظلم العام بتجمع الطائف الصحي، بـ"يوم التأسيس".
أقيمت الاحتفالية في منطقة الاستقبال بالمستشفى شارك فيها منسوبو المستشفى بحضور مدير المستشفى الدكتور نبيه الذيابي.
وفي التفاصيل، زيّنت الهوية البصرية لهذه المناسبة الوطنية أقسام المستشفى، والشاشات الإعلانية التي عُرِضت فيها عبارات ومحتويات مرئية عن هذه المناسبة، وعرض للمنجزات الوطنية؛ فيما ارتدى عدد من أبناء منسوبي المستشفى الزي التراثي ضمن مشاركتهم في هذه الاحتفالية، احتفاءً بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية.
ووزع المستشفى الورود على الموظفين والزوّار الذين شاركوا في الاحتفال بهذه المناسبة.
ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية ليؤكد الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.