بالزي التراثي وعروض منجزات المملكة.. مستشفى ظلم العام يحتفل بيوم التأسيس

وفي التفاصيل، زيّنت الهوية البصرية لهذه المناسبة الوطنية أقسام المستشفى، والشاشات الإعلانية التي عُرِضت فيها عبارات ومحتويات مرئية عن هذه المناسبة، وعرض للمنجزات الوطنية؛ فيما ارتدى عدد من أبناء منسوبي المستشفى الزي التراثي ضمن مشاركتهم في هذه الاحتفالية، احتفاءً بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية.