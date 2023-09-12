روسيا تقترب من الإلغاء الكامل لتأشيرة الدخول للمواطنين السعوديين.. هنا التفاصيل
كشف ماكسيم ريشيتنيكوف وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أن بلاده اقتربت من الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية للسعوديين والكويت وسلطنة عمان والبحرين وماليزيا.
جاء ذلك أثناء انعقاد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في فلاديفوستوك المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 تحت شعار "على الطريق إلى التعاون والسلام والازدهار".
وقال ريشيتنيكوف خلال جلسة "السياحة الداخلية التحديات والفرص في الواقع الجديد" في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي: نطور موضوع الانتقال، نحو التخلي عن التأشيرات، ومن بين الدول التي نعمل معها بُلدان الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وقد اقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا؛ حيث من الممكن أيضًا زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة؛ لهذا السبب نهتم بذلك.
وتعد لاديفوستوك إحدى مدن روسيا في الكيان الفيدرالي الروسي بريمورسكي كراي أكبر مدينة وميناء في الشرق الأقصى الروسي وعاصمة إقليم بريموريه شبه جزيرة مورافيوف أمورسك، على سواحل بحر اليابان، وتبعد عن العاصمة موسكو 6430 كم.