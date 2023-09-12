روسيا تقترب من الإلغاء الكامل لتأشيرة الدخول للمواطنين السعوديين.. هنا التفاصيل

وقال ريشيتنيكوف خلال جلسة "السياحة الداخلية التحديات والفرص في الواقع الجديد" في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي: نطور موضوع الانتقال، نحو التخلي عن التأشيرات، ومن بين الدول التي نعمل معها بُلدان الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وقد اقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات للكويت وعمان والبحرين والسعودية وماليزيا؛ حيث من الممكن أيضًا زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة؛ لهذا السبب نهتم بذلك.