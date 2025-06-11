"أمانة جدة" تختتم جهود مكافحة تهريب لحوم الأضاحي وتضبط 663 ذبيحة خلال موسم الحج

وأوضحت الأمانة أن أعمال الرقابة الميدانية نُفذت بمشاركة أكثر من 100 مراقب ميداني من البلديات الفرعية والإدارات المختصة، وبدعم من الجهات الأمنية، حيث جرى ضبط الذبائح الفاسدة ضمن نطاق بلديات (الجنوب، العزيزية، بريمان، أم السلم، ذهبان، وطيبة)، وإتلافها وفق الإجراءات النظامية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة التي وفّرت الضواغط والحاويات والمعدات والعمالة اللازمة لعمليات الإتلاف والتخلص الآمن من المصادرات.