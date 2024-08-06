الباحة تتزين بجمال الأشجار المعمرة عقب الأمطار الصيفية

تبرز منطقة الباحة في مقدمة المناطق التي يقصدها السائح، نظرًا لجمال عمق الطبيعة الخضراء، وخاصة عقب هطول الأمطار الصيفية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وصنعت الجمال عبر الشلالات والبحيرات والأعشاب والأشجار والأراضي التي تكتسي بالخضرة ومظاهر الحياة البرية الآسرة.
وتشكل الأمطار الموسمية الغزيرة أهم مصدر لري وتنمية الغطاء النباتي في المنطقة؛ مما جعلها ضمن المناطق على مستوى المملكة التي تحتوي على مساحات غطاء نباتي من الغابات المحلية، التي تغلب عليها الأشجار المعمرة مثل: العرعر، والزيتون البري، والسمر، والسدر، والطلح، والأثل.
وأظهرت عدد من الصور الجمالية طبيعة المنطقة وأوديتها وسفوحها وجبالها.