"ليالي القاهرة".. وجهة ثقافية جديدة في موسم جدة 2024

وفي وسط المنطقة، يبرز خان الخليلي؛ كأحد المعالم السياحية المميزة، حيث يمكن للزوّار التجوّل في أسواقه الشعبية النابضة بالحياة، حيث تنتشر المحال والبازارات التجارية التي تعرض السلع والمنتجات المصرية الشهيرة، بما في ذلك: الجلابيات الشعبية، والملابس النسائية التقليدية، والإكسسوارات، والتحف والمشغولات اليدوية، إضافة إلى محال بيع النحاس والأواني المنزلية الجميلة والسجاد التي تعيد للأذهان أسواق القاهرة القديمة.