توزيع مليوني نسخة من المصحف على الحجاج المغادرين بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية

جدير بالذكر أن توزيع الهدية يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وبمتابعة دؤوبة من سمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- حيث أكملت الوزارة في وقت مبكر هذا العام، تجهيز كونترات لتوزيعها بمختلف المنافذ الحدودية والمطارات وميناء جدة الإسلامية والبالغة قرابة المليوني نسخة من القرآن الكريم؛ وترجمة معاني كلماته بـ77 لغة عالمية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وتحظى الهدية بتقدير كبير واهتمام من جميع حجاج بيت الله الحرام الذين يصفونها بأغلى هدية تقدم لهم من قيادة هذه البلاد المباركة.