"البيئة".. 6.4 ألف جولة رقابية على أسواق النفع ترصد 215 مخالفة وتحرّر 460 إنذارًا

وأكّدت أن أبرز المخالفات التي تم رصدها شملت: عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعرض المنتجات خارج حدود المحلّات المقررة لها حسب الضوابط، وعدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعرض منتجات تظهر عليها علامات الفساد وغير صالحة للاستهلاك، ووجود الباعة الجائلين وعمالة مخالفة تمارس أعمال البيع والشراء، وحالات ذبح عشوائي خارج الأماكن المصرّح بها، ومخالفة الأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.