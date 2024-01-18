"سعود الطبية" توضّح طرق الوقاية من تسمم الدم الجرثومي

وأوضح استشاري الأمراض الباطنية د.عثمان الأعرج، أنه في الوضع الطبيعي يكون مجرى الدم خاليًا من البكتيريا والميكروبات، ولكن عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم فإن هذا يشكل خطرًا كبيرًا بسبب إمكانية انتقال البكتيريا وسمومها إلى جميع أجزاء الجسم وقد يتطور تجرثم الدم هذا بشكل سريع إلى ما يُعرف باسم تسمم الدم الجرثومي أو إنتان الدم، ويشير الإنتان إلى رد فعل الجسم للعدوى الخطيرة التي تهدد الحياة.