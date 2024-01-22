"المنتدى السعودي للإعلام 3" يستقطب أكثر من 8000 مسجّل

وأوضحت أن المنتدى ومعرض مستقبل الإعلام "فومكس" المزمع تنظيمه خلال الفترة من 19 - 21 فبراير المقبل، يهدفان إلى التعرف على أحدث الاتجاهات والممارسات الإعلامية، وتعزيز التواصل الفعال بين المتخصصين والتفاعل مع أصحاب الخبرة، بالإضافة إلى اكتشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الإعلام.