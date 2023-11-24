"عشاء ومبيت وقصة".. رحالان روسيان تداهمهما أمطار رفحاء ومواطن يكرمهما باستضافة

وأضاف: بادر ابني إلى التوقف على كتف الطريق وتبادل مع الشخصين الأحاديث، فكشفا له بأنهما رحالان روسيان قادمان من أبو ظبي لزيارة السعودية، فعرض عليهما التوجه معه إلى مخيم والده والمكوث في مكان آمن حتى تستقر الأجواء وتهدأ، فوافقا على طلبه ورافقاه بسيارته إلى الموقع.