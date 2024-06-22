ما هي مهنة سدنة الكعبة ولمن ينتقل مفتاح الكعبة بعد وفاة السادن؟

وبالعودة للتاريخ كان قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن نزار بن معد بن عدنان القرشي، أول مَن تَسلم سدانة البيت، ثم تسلمها من بعده ابنه عبدالدار، أكبر بني أبيه وخليفته في حجابة الكعبة، وبعد وفاته تولى السدانة ابنه عثمان بن عبدالدار، ثم ابنه عبدالعزى بن عثمان، ثم أبو طلحة عبدالله بن عبدالعزى العبدري، ثم تولى السدانة طلحة بن عبدالله الذي قُتل يوم أحد كافرًا قبل أن يتولى السدانة عثمان بن طلحة الذي التقاه الرسول ومنحه حق السدانة له ولذريته حتى قيام الساعة.