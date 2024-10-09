غدًا.. "إمام الحرم المكي" يبدأ زيارته لماليزيا ويلقي خطبة الجمعة ويؤم المصلين بمسجد بوترا

تبدأ غدًا الخميس، الزيارةُ الرسمية لإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إلى مملكة ماليزيا، والتي تستمر لمدة أربعة أيام، ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين، التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق والتكامل مع عدد من الأجهزة الحكومية ووزارات الشؤون الدينية في دول العالم.
ويتضمن برنامج زيارة إمام الحرم المكي لمملكة ماليزيا، العديد من الفعاليات المهمة؛ منها إلقاء خطبة الجمعة في مسجد بوترا بمدينة بوتراجايا، وهو من أكبر وأشهر المساجد في ماليزيا بقدرة استيعابية تصل إلى 15.000 مُصَلٍّ، كما سيلتقي الشيخ المعيقلي بشخصيات بارزة، من بينها الوزير بديوان رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الدينية، وسفير خادم الحرمين الشريفين بماليزيا، وعدد من الشخصيات السياسية والإسلامية البارزة.
كما تشمل الزيارة إمامة صلاتي المغرب والعشاء في مسجد السلطان صلاح الدين عبدالعزيز شاه بولاية سلاغور، مع إلقاء محاضرة علمية ترتكز على نشر الوسطية والاعتدال، بالإضافة إلى تشريف الحفل الختامي للمسابقة الدولية الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والذي يقام بحضور الرئيس الماليزي وكبار المسؤولين؛ حيث سيلقي المعيقلي الكلمة الرئيسية للحفل الختامي ويُكَرّم الفائزين بجوائز المسابقة في دورتها الحالية.
وتهدف هذه الزيارات التي يقوم بها أئمة الحرمين الشريفين، إلى نشر قِيَم الوسطية والاعتدال، وبيان رسالة المملكة، ودورها الريادي في خدمة المسلمين والعناية بشؤون الحرمين الشريفين، وتعزيز التعاون بين المملكة والدول الإسلامية لنشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.