غدًا.. "إمام الحرم المكي" يبدأ زيارته لماليزيا ويلقي خطبة الجمعة ويؤم المصلين بمسجد بوترا

ويتضمن برنامج زيارة إمام الحرم المكي لمملكة ماليزيا، العديد من الفعاليات المهمة؛ منها إلقاء خطبة الجمعة في مسجد بوترا بمدينة بوتراجايا، وهو من أكبر وأشهر المساجد في ماليزيا بقدرة استيعابية تصل إلى 15.000 مُصَلٍّ، كما سيلتقي الشيخ المعيقلي بشخصيات بارزة، من بينها الوزير بديوان رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الدينية، وسفير خادم الحرمين الشريفين بماليزيا، وعدد من الشخصيات السياسية والإسلامية البارزة.