محليات

22 مليون ريال وقرابة 150 ألف متبرع.. الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تتواصل

لدعم الأشقاء بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى
22 مليون ريال وقرابة 150 ألف متبرع.. الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تتواصل
سبق
سبق

بلغ إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم"، 21.955.943 ريالاً حالياً، بإجمالي 148198 متبرعاً.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيهٍ كريمٍ من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ وعطاء المتبرعين يخفّف معاناتهم والدعم يوفّر لهم مستلزمات الحياة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
منصة ساهم
الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني

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