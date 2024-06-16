الدكتور "سندي" يهنئ حجاج "إثراء الخير" بعيد الأضحى في مشعر منى

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية لأرباب الطوائف، الدكتور أحمد عباس سندي، حجاج شركة "إثراء الخير لخدمات الحجاج" بعيد الأضحى المبارك، وذلك خلال جولته في مشعر منى مساء اليوم 10 ذي الحجة 1445هـ.
وقام الدكتور سندي بجولة تفقدية في مشعر منى، محمَّلاً بالحلويات، لتهنئة الحجاج وإدخال البهجة في نفوسهم، ولإشعارهم بأنهم بين أحضان عائلاتهم. ووثّق مشاعرهم في موسم حج هذا العام 1445هـ، معبراً عن الفخر بتقديم هذه الخدمات المتميزة.
وفي إطار جولته، تفقد الدكتور سندي عدداً من فروع ومراكز تقديم الخدمة التابعة للشركة، حيث قام بتهنئة العاملين بالعيد، ومتابعة سير العمل وجهود المراكز في خدمة الحجيج. وأثنى على الجهود الطيبة التي يبذلها رؤساء الفروع والمراكز في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، خاصة خلال تصعيد الحجاج بعرفات والنفرة إلى مزدلفة، ورعاية الحجاج بمشعر منى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
ورافقه في جولته كل من نائب رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية ورئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج، الأستاذ موفق منصور جمال، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة إفريقيا غير العربية القابضة، الأستاذ بدر علي بافقيه، والرئيس التنفيذي لشركة "إثراء الخير"، المهندس عمار رشاد قاري.