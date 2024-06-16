الدكتور "سندي" يهنئ حجاج "إثراء الخير" بعيد الأضحى في مشعر منى

وفي إطار جولته، تفقد الدكتور سندي عدداً من فروع ومراكز تقديم الخدمة التابعة للشركة، حيث قام بتهنئة العاملين بالعيد، ومتابعة سير العمل وجهود المراكز في خدمة الحجيج. وأثنى على الجهود الطيبة التي يبذلها رؤساء الفروع والمراكز في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، خاصة خلال تصعيد الحجاج بعرفات والنفرة إلى مزدلفة، ورعاية الحجاج بمشعر منى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.