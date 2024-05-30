الرياض.. درجات الحرارة تلامس الـ 50 في المركبات.. و"الأرصاد": ليست دقيقة

وتفصيلاً قالت "الأرصاد" في وقت سابق إنه يتم رصد درجة حرارة الهواء في الظل، وبعيدًا عن المؤثرات الخارجية أو سطح الأرض، ووفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها بمنظمة الأرصاد العالمية، في حين أغلب المقاييس الأخرى ترصد درجات الحرارة في أشعة الشمس، أو بالقرب من مؤثرات خارجية، كالمباني والمكائن؛ لذا لا يمكن الأخذ بدقتها؛ كونها لا تتوافر بها الشروط والمعايير المعمول بها في الأرصاد.