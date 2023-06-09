"العيون الخبيرة" تحبط محاولتي تهريب 466,326 حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط تهريب 365,166 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، حيث تم إخفاء المضبوطات في مخابئ أُعدت لغرض التهريب داخل أجزاء متفرقة من الشاحنة.