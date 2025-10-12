تردي طريق "المشاش" شرق شقراء يهدد سالكيه منذ سنوات.. ومواطنون يناشدون بحل عاجل

في جولة ميدانية لـ"سبق" على طريق المشاش شرق محافظة شقراء، رصدت الصحيفة أوضاعًا متردية يعاني منها مرتادو الطريق الذي يربط مركز المشاش بعدد من القرى والمحافظات المجاورة، حيث تنتشر الهبوطات من بدايته حتى نهايته، ما جعل السير فيه مهمة محفوفة بالمخاطر اليومية.