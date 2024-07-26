"إغاثي الملك" يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية في اليمن والسودان ولبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في تقديم الدعم والمساعدات للعديد من المناطق المتضررة في اليمن، والسودان، ولبنان.
ففي محافظة مأرب: قام المركز بتوزيع مساعدات إنسانية متنوعة، بينما وزع 900 سلة غذائية في محلية شندي بولاية نهر النيل في السودان.
كما قدمت العيادات الطبية التابعة للمركز في مخيم وعلان بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ97 مستفيدًا خلال أسبوع. وفي مديرية الحوطة بمحافظة لحج، تم توزيع 90 سلة غذائية، إضافة إلى توزيع 25 ألف ربطة خبز يوميًّا للأسر اللاجئة في شمال لبنان.
وفي التفاصيل: فقد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 100 خيمة، و270 حقيبة إيوائية، و618 سلة غذائية بمحافظة مأرب، وذلك ضمن مشروعَي الإيواء الطارئ والمساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن.
وأشاد نائب مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، الدكتور خالد الشجني، بالتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في المحافظة، مؤكدًا أهمية المساعدات الإيوائية والغذائية في التخفيف من معاناة النازحين في مأرب.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة النازحين والمتضررين في جميع محافظات اليمن.
كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 900 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية شندي بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها "5.175" فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.
واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة؛ تقديم خدماتها العلاجية.
إلى ذلك راجع العيادة 97 مستفيدًا خلال الفترة من 10 وحتى 16 يوليو 2024م؛ منهم 37 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 26 فردًا، وعيادة الباطنية 23 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 حالات، فيما راجع قسمَ التوعية والتثقيف مستفيدان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسمَ الخدمات التمريضية 33 مريضًا، وجرى تنفيذُ نشاطَيْن للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ92 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 4 مستفيدين.
في الغضون وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 90 سلة غذائية في مديرية الحوطة بمحافظة لحج، استفاد منها 630 فردًا بواقع 90 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمرّ بها.
كما واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذَ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المركز خلال الفترة من 18 وحتى 24 يوليو 2024م، "25.000" ربطة خبز يوميًّا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها "12.500" أسرة.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.