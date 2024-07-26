"إغاثي الملك" يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية في اليمن والسودان ولبنان

كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 900 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية شندي بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها "5.175" فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.