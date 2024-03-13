"عبدالعزيز بن سعد" يتسلم التقرير الإعلامي الختامي لرالي حائل تويوتا الدولي في عامه الـ 19

من جانب آخر قدّم مدير المركز الإعلامي محمد الشقاء لسموه، شرحًا عما يحتويه التقرير من إنجازات وإحصائيات إخبارية، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي 2024 على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة وتوجيهاته لإظهار الرالي إعلاميًا في أعلى المنصات الإعلامية الدولية.