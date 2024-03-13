"عبدالعزيز بن سعد" يتسلم التقرير الإعلامي الختامي لرالي حائل تويوتا الدولي في عامه الـ 19

تسلّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، التقرير الإعلامي الختامي لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 في عامه الـ 19.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعد اليوم، مدير المركز الإعلامي للرالي محمد الشقاء.
وأشاد أمير حائل بالدعم السخي والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للقطاع الرياضي، بمتابعة وزير الرياضة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الإعلامية للرالي في نقل أحداث وفعاليّات هذا الحدث العالمي لجميع المنصات الرياضية والخليجية والعربية والدولية.
من جانب آخر قدّم مدير المركز الإعلامي محمد الشقاء لسموه، شرحًا عما يحتويه التقرير من إنجازات وإحصائيات إخبارية، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي 2024 على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة وتوجيهاته لإظهار الرالي إعلاميًا في أعلى المنصات الإعلامية الدولية.