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ساهم.. تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تقارب الـ19 مليون ريال

عدد المتبرعين تجاوز 93 ألف شخص للتخفيف من المعاناة الإنسانية للأشقاء
ساهم.. تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تقارب الـ19 مليون ريال
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بلغ إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم" 18.647.788 ريال حاليًا، بإجمالي 93.079 متبرعًا.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وأوضح المركز أن الملايين من السودانيين بحاجة للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب، وعطاء المتبرعين يخفف معاناتهم والدعم يوفر لهم مستلزمات الحياة.

منصة ساهم
الحملة السعودية لإغاثة السودان

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