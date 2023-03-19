أميرُ الرياض ونائبُه يستقبلان مديرَ الجوازات الجديد بالمنطقة

استقبل أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأحد؛ العميد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الجديعي، بمناسبة تعيينه مديرًا للجوازات بالمنطقة.