أميرُ الرياض ونائبُه يستقبلان مديرَ الجوازات الجديد بالمنطقة

استقبل أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم الأحد؛ العميد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الجديعي، بمناسبة تعيينه مديرًا للجوازات بالمنطقة.
فيما استقبل نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العميد "الجديعي"، بمناسبة التعيين؛ حيث استمع لتوجيهاته ودعمه للجهود المستمرّة بما يخدم المواطن والمقيم.
كما استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل السديري، العميد "الجديعي"، وهنّأه على هذه الثقة.
وتمنّى الجميع للعميد "الجديعي"، التوفيقَ والنجاح فيما كُلّف به.