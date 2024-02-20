تمديد العمل بإعفاء منشآت الـ "9 عمال فأقل" من دفع المقابل المالي لـ 3 سنوات.. مجلس الوزراء يُصدر 15 قرارًا

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع المستجدات الإقليمية والدولية، مجددًا ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن (2024م) من أن الأولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتركيز على وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، والعمل على زيادة وصول المساعدات الإغاثية للسكان.