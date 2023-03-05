"التويجري" تستعرض مع المفوض السامي لحقوق الإنسان سبل تعزيز التعاون الثنائي

التقت رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ(52) لمجلس حقوق الإنسان، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبدالمحسن بن خثيله.