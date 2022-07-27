أهالي "الزبيرة" في بقعاء يشتكون انقطاع المياه منذ أكثر من 20 يومًا

أبدى عدد من سكان مركز الزبيرة التابع لمحافظة بقعاء بمنطقة حائل استياءهم الشديد من انقطاع مشروع شبكة المياه الذي يغذّي منازل السكان لمدة تجاوزت الـ20 يومًا دون إصلاح للشبكة، متسائلين عن أسباب التأخير في عملية الإصلاح لعطل الشبكة.
ورغم مباشرة عطل الشبكة أوضح مواطنون أن الإصلاح لم يتم، وأنهم ما زالوا ينتظرون يومًا بعد آخر عودة الشبكة إلى وضعها الطبيعي، وانتهاء عمليات الأعطال المتكررة التي دائمًا ما تحرم السكان وصول الماء إلى منازلهم.
وأكد أحد المواطنين لـ"سبق" أن المشروع تعطل يوم الثلاثاء الموافق 1443/12/6هـ وما زال حتى الآن، وهي مدة اعتبرها طويلة جدًّا حسب حاجة السكان الضرورية للماء، لا سيما في هذا الوقت الذي تشتد فيه حرارة الجو وتكون فيه الحاجة للماء ملحّة.
ووجه أهالي مركز الزبيرة مناشدتهم إلى المسؤولين في المياه بتوجيه الشركة المعنية بسرعة إصلاح عطل الشبكة الذي تسبّب في أزمة مياه بالمركز، مشيرين إلى أن الغالبية من السكان يجلبون الماء لمنازلهم على حسابهم الخاص، في ظل وجود شبكة متكاملة، لكنها معرضة للأعطال بين فترة وأخرى.