أهالي "الزبيرة" في بقعاء يشتكون انقطاع المياه منذ أكثر من 20 يومًا

ووجه أهالي مركز الزبيرة مناشدتهم إلى المسؤولين في المياه بتوجيه الشركة المعنية بسرعة إصلاح عطل الشبكة الذي تسبّب في أزمة مياه بالمركز، مشيرين إلى أن الغالبية من السكان يجلبون الماء لمنازلهم على حسابهم الخاص، في ظل وجود شبكة متكاملة، لكنها معرضة للأعطال بين فترة وأخرى.

