بأكثر من 12 ألفًا.. "شواطئ الشقيق" تجذب السيّاح والمتنزهين

وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف، أن عدد زوار مركز الشقيق تجاوز خلال إجازة الفصل الدراسي الأول أكثر من 12 ألفًا، مؤكدًا أن المركز جاهز طيلة أيام العام من خلال إمكاناتها وبنيتها التحتية، لاستقبال السياح والمتنزهين، على امتداد شريطها البحري، وشواطئها الرملية التي أعدتها البلدية، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية المتنوعة، ومقر الأسر المنتجة.