بأكثر من 12 ألفًا.. "شواطئ الشقيق" تجذب السيّاح والمتنزهين

اكتظت شواطئ مركز الشقيق التابعة لمحافظة الدرب، خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، بالزوار من داخل المنطقة وخارجها الباحثين عن الدفء وفعاليات الجذب السياحي والفعاليات البحرية.
وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف، أن عدد زوار مركز الشقيق تجاوز خلال إجازة الفصل الدراسي الأول أكثر من 12 ألفًا، مؤكدًا أن المركز جاهز طيلة أيام العام من خلال إمكاناتها وبنيتها التحتية، لاستقبال السياح والمتنزهين، على امتداد شريطها البحري، وشواطئها الرملية التي أعدتها البلدية، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية المتنوعة، ومقر الأسر المنتجة.
وبيّن "عطيف" أن موسم الشقيق يشهد إقامة أربعة مهرجانات متنوعة بهدف إبراز الواجهة السياحية للمنطقة بشكل عام، وإجاد متنفس للزوار وتلبية رغباتهم.