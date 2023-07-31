بعد تجربة مريرة مع شركة أجهزة كهربائية.. "فتيني": المستهلك هو الحلقة الأضعف وعلى موظفي "التجارة" عدم إغلاق البلاغات قبل حلها

ويعلق "فتيني" قائلاً: "المؤسف أحياناً أن الوزارة المعنية قد تكون وضعت أنظمة ممتازة وقابلة للتطبيق، لكن قد تولد ثغرات صغيرة تعيد الكرة في خانة الإضرار بالمستهلك، وسأعطيكم مثالاً واضحًا صريحًا صارخاً طالبًا الاستغاثة!.. لو افترضنا جدلًا أن المستهلك المواطن تعرض لسوء خدمة من شركة تقدم له خدمة ما بعد البيع، ثم قصرت هذه الشركة في تطبيق النظام الذي كفله للمستهلك، فهنا يقول النظام إن على المستهلك الشكوى على الشركة المقدمة للخدمة ثم إبلاغ الوزارة عن طريق تطبيق (بلاغ تجاري)، ثم يأتيك الرد سريعا بمحاولة الحل (وليس الحل)، وهنا مربط الفرس!".