"العثيم للاستثمار" و"الشركة الوطنية للإسكان" توقّعان مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون المستقبلي في مجال الاستثمار العقاري

وأوضح مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار أن توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان يأتي في إطار التوجه بعقد شراكات فاعلة، وتعزيز آفاق التعاون وتكامل الجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ للارتقاء بالعمل الاستثماري العقاري؛ وذلك تعزيزًا للخطة الاستراتيجية لشركة العثيم للاستثمار، والتي من شأنها أن تدعم أسس التعاون الفعال مع "الشركة الوطنية للإسكان"، بزيادة الانتشار بإضافة مجمعات تجارية جديدة، بالاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها، خاصةً في الضواحي السكنية متكاملة الخدمات التي تطورها الوطنية، وفي مقدمتها ضاحية الفرسان.