"العثيم للاستثمار" و"الشركة الوطنية للإسكان" توقّعان مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون المستقبلي في مجال الاستثمار العقاري

وقّعت شركة عبدالله العثيم للاستثمار والشركة الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم مشترك؛ لتعزيز التعاون المستقبلي في مجال القطاع العقاري عامة، والمراكز التجارية على وجه الخصوص؛ تزامنًا مع الاحتفال بتدشين ضاحية الفرسان أكبر ضاحية سكنية، تستهدف بناء 54 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، والذي أقيم تحت رعاية أمير منطقة الرياض.
وقّع مذكرة التفاهم محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، ومشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، في حضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، وعبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم.
وتتبنّى المذكرة وضع إطار عمل يتضمّن المبادئ الأساسية للتعاون المستقبلي، وضمان تحقيق الغايات والأهداف المشتركة في مجال المراكز التجارية، وتسهيل التواصل وتكامل الجهود لتطوير الأعمال وتنميتها.
وأوضح مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار أن توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان يأتي في إطار التوجه بعقد شراكات فاعلة، وتعزيز آفاق التعاون وتكامل الجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ للارتقاء بالعمل الاستثماري العقاري؛ وذلك تعزيزًا للخطة الاستراتيجية لشركة العثيم للاستثمار، والتي من شأنها أن تدعم أسس التعاون الفعال مع "الشركة الوطنية للإسكان"، بزيادة الانتشار بإضافة مجمعات تجارية جديدة، بالاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها، خاصةً في الضواحي السكنية متكاملة الخدمات التي تطورها الوطنية، وفي مقدمتها ضاحية الفرسان.
وقال "ابن عميره": إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير استراتيجية ومبادرات مشتركة وفق جدول زمني لتحقيق الأهداف المنشودة بما يحقق المصلحة العامة ويدعم الجهود المشتركة؛ لتحسين جودة الحياة وتطوير البيئة للازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع، وتسهم في زيادة التفاعل المجتمعي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح في هذا الصدد أن مساهمات الشركة الوطنية للإسكان في تطوير القطاع العقاري والاستثماري وإثراء السوق العقاري بالمشاريع النوعية والمواكبة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تشهد بناء شراكات ذكية واستراتيجية مع الشركات والمؤسسات الوطنية وبرنامج جودة الحياة، وذلك في إطار مساهمات القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، إضافة إلى دفع وتعزيز الرؤية والخطة التوسعية للشركة.