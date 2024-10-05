"العقار" تعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ317 حيًّا في القصيم

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمدينة بريدة: (البساتين الغربي، العجيبة، الهلال، النقع الغربي، الجراد، النسيم، الموطأ، العريضمي الشمالي، النازية، واسط، الرفيعة، المريديسية الشمالية، القويع، البوطة، المريديسية الجنوبية، السادة، الوسيطا، الفاخرية، الهدية الشمالية، الرمال، حويلان، خضيراء الشمالية، الشماس، المطار القديم، البساتين الشرقي، خب القبر، التخصصي، السلام الغربي، المرقب، الخبيب، السلام الشرقي، خب البريدي، النفل، العريمضي الجنوبي، الصبية، النقع الشرقي، الهدية الجنوبية، الجنوب، الربيع، القادسية، الصفا، الشروق، وهطان، الباطن، القصيعية، المروة، اللسيب، المناخ، رواق الشرقي، اليتيمة، الضا الشرقي، الخضر، المصانع، خب الجطيلي، الضا الغربي، المهاريس، خضيراء الجنوبي، رواق الغربي، الأندلس، الروابي، الغدير، السالمية، اليرموك، الأفق، الزهرة، الحمراء، الصفراء، مبروكة، الورود، المنتزه الشرقي، حب النقيب الجنوبي، الخضراء، الأمن، المصيف، الخزامى، الرابية، العدل، الفايزية، المنتزه الغربي، الشفق، الشقة، المنصورة، السويلمية، ضراس الشمالية، الجنادرية، خب الحلوة، عين حمزة، الضياء، الأمل، القويطير، المرسلات، الشقة العليا، التوفيق، السليمانية، حط الفردوس، القيروان، الازدهار، النقيب الشمالي، طيبة، الراشديات، التيسير، المعارض، الزيتونة، النزهة، الريحان، الجزيرة، النرجس، جبارة، الواحة، المتينيات، ضارة، الرضوان، الخلود، الياسمين، الرحاب، الحزم، جزء من العقيلات، الخير، البديع، الوطاة، النور، الفاروق، الأنوار)؛ فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في مدينة عنيزة: (المنار، الرياضي، البستان، الخالدية، سنام، الروابي، الريان، الأشرفية، الصفاء، اليمامة، الراية، الصفراء، الملك خالد، الحمراء، النرجس، الدوحة، السلام، الفيحاء، النظيم، وسط المدينة، العليا، المصيف، الصالة، العونية، الرمال، البويطن، المعالي، الوهلان، المروج، الملك فهد، الجوهرة، الوفاء، غرناطة، الجزيرة، الشروق، الحفيرة، الجامعي، المروة، الرحمانية، اليرموك، الخزامى، الجلدة، القيروان، الحاجب، سماح، الصناعية، الرايسية، السليمانية، الواحة، الفاخرية، الحزم، الشفاء، جزء من النسيم)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في مدينة البكيرية: (المنتزه، القادسية، الصحة، الياسمين، الريان، المجد، النهضة، البساتين، الروضة، الجامعة، الديرة، الربوة، المنار، البيضاء، الزهرة، البديعة، الخليج، النخيل، الأمل، الربيع، الصفاء، الصناعية، الرياض)، فيما شَمِلَ التسجيل الأحياء التالية بمدينة البدائع: (جزء من النسيم، العبدلية، الدحلة، الفيصلية، الإسكان، الجامعة، المرقب، رامات، العليا، القدس، الروضة، العبيلة، الأندلس، الخليج، النهضة، أم تلعة، إشبيليا، الباستين، القادسية، الريان، القبعية، المنار، قرطبة، الأصفر، السليمانية، المنتزة، الرواد، السلام)، كما شَمِلَ التسجيل الأحياء التالية بمدينة الرس: (سوق الماشية الجديد، السعادة، المصيف، الخليج، العبيل، السد، النخيل، الأندلس، التعليم، السلام، الربيع، الحزم، الحوطة، الجريف، الحمراء، الشنانة، المطية، القدس، الروضة، بهجة، المطار، المدينة، اليرموك، الملك خالد، الزهرة، الملك عبدالعزيز، الملك فيصل، الفيصلية، المنتزه، وادي الرمة)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمدينة الخبراء والسحابين: (الندى، الورود، التراثي، القدس، الربيع، الربوة، المنار، البساتين، الرفيعة، المجد، الصناعية، المرقب، السلام، الوادي، الياسمين، الريان)، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمدينة رياض الخبراء: (الخزان، الحزم، الملك سلمان بن عبدالعزيز، القادسية، الجزيرة، النفيد، النهضة، أحد، الجامعة، التعاون، القدس، النزهة، اليرموك، طيبة، الربوة، حط زبيدة)؛ مبينةً أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.