15 فرصة عقارية في مكة المكرمة بمزاد آفاق الحرم

تعلن شركة المحافظ العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "آفاق الحرم" الإلكتروني على منصة مباشر للمزادات حيث يبدأ المزاد يوم الأحد 28 ديسمبر الساعة 10 صباحاً وينتهي يوم الاثنين 05 يناير الساعة 6 مساءً وبحسب الموعد المحدد لكل عقار.