15 فرصة عقارية في مكة المكرمة بمزاد آفاق الحرم

تعلن شركة المحافظ العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بقرار من محكمة التنفيذ، وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "آفاق الحرم" الإلكتروني على منصة مباشر للمزادات حيث يبدأ المزاد يوم الأحد 28 ديسمبر الساعة 10 صباحاً وينتهي يوم الاثنين 05 يناير الساعة 6 مساءً وبحسب الموعد المحدد لكل عقار.
يطرح المزاد 15 فرص عقارية متميزة ومتنوعة في مكة المكرمة، بمساحة إجمالية تتجاوز 330,000 م2 يتصدرها أرض خام زراعي تقع ضمن مخطط المحمدية المعتمد رقم 85/7/1 بمساحة 47,472.40 م2 قرب الطريق الدائري الرابع وطريق الليث، وأرض سكني بمساحة 337.51 م2 بجوار مسار مكة وطريق أم القرى، وعمارة سكني قرب الحرم المكي الشريف بمساحة 319.56 م2 في حي الجميزة بجوار طريق المسجد الحرام، وعمارة سكني قرب الحرم المكي الشريف بمساحة 142.23 م2 بجوار طريق المسجد الحرام، بالإضافة إلى العديد من الفرص السكنية والتجارية والزراعية المتنوعة.
تتميز هذه العقارات بمواقعها قرب المسجد الحرام والمنطقة المركزية وأهم الطرق والمعالم مثل: مسار مكة، وطريق المسجد الحرام، وطريق إبراهيم الخليل، وشارع الحجون، والطريق الدائري الثالث، والطريق الدائري الرابع، مما يجعلها وجهات وفرص مثالية لمختلف فئات المستثمرين.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص العقارية المتجددة، كما ترحب شركة المحافظ العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0536422241 - 0536522241