هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز تُشارك في اليوم العالمي لنُظم المعلومات الجغرافية

وأشار "الحريقي" إلى أن المملكة تتميز بتنوع معالمها الجغرافية، وتشتمل محميتا الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكيتان على تنوع جغرافي فريد، وتشكيلات جيولوجية خلابة وملاذ آمن للحياة الفطرية، وكذلك تنوّع نباتي وافر، نسعى للمحافظة عليه، ونعمل على صونه وإنمائه، وفق خطط استراتيجية فاعلة وشاملة من خلال ثلاث ركائز وهي: طبيعة مصانة، مجتمع مشارك، سياحة بيئية جاذبة، تحقيقًا لتنمية بيئية مستدامة وإسهامًا في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية السعودية 2030م.