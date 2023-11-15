هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز تُشارك في اليوم العالمي لنُظم المعلومات الجغرافية

شاركت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في فعالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية 2023، الذي تنظّمه جامعة الملك سعود ممثلةً بقسم الجغرافيا والجمعية السعودية الجغرافية خلال يومي 15-16 نوفمبر 2023م.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال الحريقي في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، حرص الهيئة على الشراكات الفاعلة ومشاركتها كونها شريكًا استراتيجيًا في فعالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية لاستعراض جانب من استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.
وأشار "الحريقي" إلى أن المملكة تتميز بتنوع معالمها الجغرافية، وتشتمل محميتا الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكيتان على تنوع جغرافي فريد، وتشكيلات جيولوجية خلابة وملاذ آمن للحياة الفطرية، وكذلك تنوّع نباتي وافر، نسعى للمحافظة عليه، ونعمل على صونه وإنمائه، وفق خطط استراتيجية فاعلة وشاملة من خلال ثلاث ركائز وهي: طبيعة مصانة، مجتمع مشارك، سياحة بيئية جاذبة، تحقيقًا لتنمية بيئية مستدامة وإسهامًا في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية السعودية 2030م.
وقال: نعمل على مواكبة تقنيات المعلومات الجيومكانية وتعزيز ارتباطها لتشكيل منظومة لإدارة المحميات قائمة على قواعد البيانات الجيومكانية، والذي بدوره يساعد على سرعة تحديد وإدارة الموائل الطبيعية للحياة الفطرية والنباتات والتشكيلات الطبيعية.
وبيّن "الحريقي" أن تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها الهيئة ساهمت في زيادة الفعالية في تنمية الغطاء النباتي وذلك من خلال متابعة النباتات وتحديد مواقع زراعة الشتلات ونسبة التغير في الغطاء النباتي ورصد انحصار التصحر ومتابعة نسبة رطوبة التربة وتتبع حركة زحف الرمال، بالإضافة إلى دراسة سلوك الحيوانات الفطرية ونمط حياتها من خلال أجهزة التتبع، وتغطية معالم المحميتين بصور فضائية عالية الدقة.