"الإرشاد الزراعي": أوراق المورينجا مصدر غير تقليدي للبروتين ويمكن استخدامها لتغذية الدواجن العضوية

وتابع أن المركز الوطني للزراعة العضوية حرص على زراعتها في أحد الحقول لإجراء العديد من التجارب والأبحاث العلمية، ودراسة إمكانية إدخال أوراقها في التركيبات العلفية، للدواجن العضوية كمصدر غير تقليدي للبروتين ومحفز طبيعي للنمو بديلًا للمضادات الحيوية.