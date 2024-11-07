"الإرشاد الزراعي": أوراق المورينجا مصدر غير تقليدي للبروتين ويمكن استخدامها لتغذية الدواجن العضوية

أكد الإرشاد الزراعي أن أوراق أشجار #المورينجا مصدر غير تقليدي للبروتين، ويمكن استخدامها في التراكيب العلفية لتغذية الدواجن العضوية.
وأوضح المهندس صالح المذن أن شجرة المورينجا من الأشجار المهمة؛ حيث بدأ الاهتمام بها بما تحتويه من مميزات غذائية وطبية؛ إذ تحتوي على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات.
وأضاف "المذن" أن شجرة المورينجا يمكنها الإسهام بشكل نوعي في غذاء الإنسان والحيوان، وتزرع في المملكة بشكل جيد؛ لقدرتها على تحمل الأجواء الحارة، والجافة والأراضي المتنوعة.
وتابع أن المركز الوطني للزراعة العضوية حرص على زراعتها في أحد الحقول لإجراء العديد من التجارب والأبحاث العلمية، ودراسة إمكانية إدخال أوراقها في التركيبات العلفية، للدواجن العضوية كمصدر غير تقليدي للبروتين ومحفز طبيعي للنمو بديلًا للمضادات الحيوية.