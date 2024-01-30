حائل.. "نادي الإبل" يحدّد منطقة صبحا موقعًا لإقامة "مهرجان جادة الإبل"

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، اعتمد مساء أمس، 22 فبراير المقبل موعدًا لانطلاق سلسلة مهرجانات جادة الإبل للعام 2024، بدءًا بجادة الإبل في حائل، وذلك ضمن خطط نادي الإبل للوصول إلى شريحة مجتمعية جديدة، بما يصاحب المهرجانات من فعاليّات وأنشطة ترفيهية تُسهم في ترسيخ هذا الموروث السعودي العريق، وتجذب عشاقه من أماكن عديدة، كما تلبّي احتياجات أسر السعوديين والمقيمين.