"الإذاعة والتلفزيون" تطلق منصة أعمال لخدمة المنتجين وصنّاع المحتوى

وتوفّر هيئة الإذاعة والتلفزيون 39 استوديو تلفزيونيًّا، و50 استوديو إذاعيًّا، و13 قناة تلفزيونية وإذاعية؛ لدعم المنتجين والمصورين والمخرجين، كما تمتلك الهيئة ما يقرب من 27 عربة بثّ ونقل خارجي منتشرة في جميع مناطق المملكة ومزودة بـ16 كاميرا، وعربات مزودة بـ12 كاميرا، وعربات مزودة بـ9 و5 و3 كاميرات، إضافةً إلى عربات أقمار صناعية للبثّ، وكاميرات تصوير بتقنيات عالية، وأكثر من 90 استوديو تلفزيونيًّا وإذاعيًّا مجهزًا بالكامل بمساحات مختلفة؛ من ضمنها أكبر استوديو في المنطقة.