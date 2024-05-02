"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات لمتضرري السيول بحضرموت و1.367 حقيبة إيوائية في باكستان

فيما اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع 300 طن من التمور في جمهورية تشاد، والمنفذ خلال الفترة من 26 سبتمبر 2023م وحتى 15 مارس 2024م, حيث جرى توزيع 300 طن من التمور على الأسر الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة في ولايات (البطحاء، قيرا، مايو كيبي، البحيرة، حجر لميس، شاري باغرمي، لوغان الغربية، وادي، أنجمينا)، واللاجئين السودانيين في مخيمات اللجوء بمنطقة أدري، استفاد منها 225.000 فرد بواقع 37.500 أسرة.