"البسامي" يدشّن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 17/ 10/ 1443هـ.