القيادة تهنئ رئيس جمهورية فانواتو بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس نيكينيكي فوربارافو، رئيس جمهورية فانواتو.