تعاون بين "فيلم العلا" و"كرييتف ميديا سكيلز" لتطوير المواهب السينمائية السعودية

وتعمل "فيلم العلا" حاليًا على إنشاء أحد أحدث مجمعات الاستوديوهات وأكثرها تطورًا، ويمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، وستشمل المرحلة الأولى من المجمع، والمقرر إنجازها هذا العام، اثنين من استوديوهات التسجيل العازلة للصوت بمواصفات عالمية ومَبانٍ مخصصة للإنتاج، وورش عمل، ومبنى للمؤثرات البصرية باستخدام الألعاب النارية، ومخزن للتموين، ومبنى إداري، وسيكون المجمع أيضًا على مقربة من مساحة 12 كيلومترًا مربعًا من مواقع التصوير الخارجية التي تُظهر جمال المناظر الطبيعية الخلابة في محافظة للعلا وتراثها العريق.