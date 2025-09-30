"سدايا" تُطلق سلسلة لقاءات علمية لرفع مستوى الوعي بالذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جامعة الملك سعود

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) اليوم، سلسلة من اللقاءات العلمية المتخصصة في التعريف بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع جامعة الملك سعود، يلقيها عددٌ من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال هذه التقنيات المتقدمة؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالبيانات والذكاء الاصطناعي والإسهام في بناء مجتمع المعرفة، بما يعزز تنمية القدرات البشرية في المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة (2030).