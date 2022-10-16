رغبة سعودية كويتية لرفع إنتاج ‫الغاز من حقل الدرة لمليار قدم3 يوميًا

وأشارت إلى أنه خلال مذكرة التفاهم قالت الشركتان الكويتية والسعودية، إنهما يهدفان إلى زيادة الطاقة التصديرية إلى ما بين 40 مليونًا و50 مليون قدم مكعبة يوميًا على مدى 5 أشهر، وإلى ما يتراوح بين 80 مليونًا و100 مليون قدم مكعبة يوميًا في غضون 4 سنوات.