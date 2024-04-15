"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء وضرماء، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة عواصف ترابية على الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء والأفلاج والدوادمي والرين والسليل والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا، وتشهد أمطارًا متوسطة على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات حتى الساعة الـ2 من مساء الثلاثاء.