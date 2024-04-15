"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وعسير وجازان ونجران).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة وجدة. وتشهد أتربة مثارة على رابغ والطائف والجموم والكامل وخليص، وعواصف ترابية على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء وضرماء، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة عواصف ترابية على الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء والأفلاج والدوادمي والرين والسليل والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا، وتشهد أمطارًا متوسطة على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات حتى الساعة الـ2 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وتساقط البَرَد. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوار والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة بدر والحناكية والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا خفيفة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.