للعام الثاني.. المملكة تعزز موقعها الابتكاري في العالم من بوابة "ليب 2023"

وكان "ليب" في العام الماضي تحت شعار "عينٌ على المستقبل" تناول العديد من المواضيع العلمية، التي ترسم خطى المستقبل العلمي، مثل الاقتصاد الابتكاري، والتقنيات المالية، والمدن الذكية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، والتقنية النظيفة، والتجارة بالتجزئة، إلى جانب العديد من المواضيع الأخرى، مثل مستقبل الطاقة والتقنيات التعليمية، وهي نفسها الموضوعات التي ستركز عليها النسخة الثانية.