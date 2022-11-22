حوض الملك فهد لإصلاح السفن بميناء الملك عبدالعزيز يستقبل السفينة الأكبر في تاريخه

يأتي ذلك في إطار ما يتمتع به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من قدرات تشغيلية عالية، وما يشهده من عمليات تحديث متكاملة ترتكز على ما أطلقته "موانئ" من مبادرات تصل بمنظومة الموانئ السعودية إلى أفضل الممارسات الدولية، وتعزز مستوى معداتها وآليات تشغيلها، وترفع كفاءتها التنظيمية والإنتاجية باستخدام التقنية الحديثة، امتدادًا لمبادرة الموانئ الذكية، وتماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.