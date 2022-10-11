وزير الحج والعمرة: توسعة الحرم المكي مستمرة وتكاليفها تجاوزت 200 مليار ريال

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، إن توسعة الحرم المكي مستمرة وتكاليفها تجاوزت أكثر من 200 مليار ريال، مبيناً أنه أكبر مشروع بناء في التاريخ، وأن تطويره مستمر.