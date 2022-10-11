وزير الحج والعمرة: توسعة الحرم المكي مستمرة وتكاليفها تجاوزت 200 مليار ريال

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، إن توسعة الحرم المكي مستمرة وتكاليفها تجاوزت أكثر من 200 مليار ريال، مبيناً أنه أكبر مشروع بناء في التاريخ، وأن تطويره مستمر.
وأوضح الربيعة، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالقاهرة، أن المشاعر المقدّسة شهدت تطورات جذرية في بنيتها التحتية والتنظيمية لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها.
وأضاف أن قطار الحرمين السريع بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة سهّل الوصول للمشاعر المقدّسة، مشيراً إلى أن المملكة قيادة وشعباً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
وكشف الربيعة، عن إلغاء الشروط والقيود الصحية لكل المعتمرين المصريين، في إطار التسهيلات التي تقدّمها المملكة للقادمين من جميع دول العالم.
وأشار إلى أن منصة "نسك" تهدف إلى تيسير الإجراءات، حيث يمكن إصدار تأشيرة العمرة وحجز الباقات في أقل من 24 ساعة.