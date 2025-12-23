"السحيباني" يستقبل المندوب الكويتي لدى التعاون الإسلامي بمقر المندوبية بجدة

استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، نظيره القنصل العام لدولة الكويت، المندوب الدائم لدى المنظمة يوسف بن عبدالله التنيب، وذلك بمقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون بين المندوبين الدائمين لدى المنظمة، بما يسهم في تطوير التنسيق المشترك، ودفع العمل الإسلامي المتعدد الأطراف نحو مزيد من التقدم والتفاعل مع التحديات الإقليمية والدولية.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتخصصة، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين البعثتين، والتشاور المستمر في ما يخدم أهداف المنظمة، التي تُعد ثاني أكبر منظمة دولية سياسية حكومية متعددة الأطراف بعد منظمة الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق البنّاء، بما يعزز دور المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي، وتحقيق تطلعات الدول الأعضاء في مجالات التنمية والدبلوماسية والتعاون المشترك.