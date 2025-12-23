"السحيباني" يستقبل المندوب الكويتي لدى التعاون الإسلامي بمقر المندوبية بجدة

استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، نظيره القنصل العام لدولة الكويت، المندوب الدائم لدى المنظمة يوسف بن عبدالله التنيب، وذلك بمقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة.