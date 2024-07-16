مسار خدمات طب الأسنان بتجمُّع الطائف يُدشِّن مشروع لوحة المعلومات والمتابعة اللحظية

دشَّن مسار خدمات طب الأسنان بتجمُّع الطائف الصحي مشروع Dashboard، الذي يمثل لوحة المعلومات والمتابعة اللحظية، ضمن خطة التطوير والتحسين التي نفَّذها المسار خلال 7 أشهر منذ إعلان إطلاق التجمُّع، وهدفت إلى رفع كفاءة استغلال الموارد عبر الحوكمة الإلكترونية، والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتنظيم عمليات العلاج بشكل فعَّال ومنظَّم؛ لمواجهة التحديات المستمرة، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية الفعَّالة، التي تجسد رؤيتنا الرائدة في مجال الرعاية الصحية.