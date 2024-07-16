مسار خدمات طب الأسنان بتجمُّع الطائف يُدشِّن مشروع لوحة المعلومات والمتابعة اللحظية

دشَّن مسار خدمات طب الأسنان بتجمُّع الطائف الصحي مشروع Dashboard، الذي يمثل لوحة المعلومات والمتابعة اللحظية، ضمن خطة التطوير والتحسين التي نفَّذها المسار خلال 7 أشهر منذ إعلان إطلاق التجمُّع، وهدفت إلى رفع كفاءة استغلال الموارد عبر الحوكمة الإلكترونية، والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتنظيم عمليات العلاج بشكل فعَّال ومنظَّم؛ لمواجهة التحديات المستمرة، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية الفعَّالة، التي تجسد رؤيتنا الرائدة في مجال الرعاية الصحية.
والمشروع عبارة عن لوحة معلومات ومتابعة سحابية، يتم من خلالها استعراض جميع الإجراءات العلاجية والوقائية المقدمة إلى المراجعين في جميع عيادات الأسنان بالمسار بشكل لحظي وتفاعلي.
ويساعد المشروع أيضًا بشكل أساسي في اتخاذ القرارات القائمة على تحليل البيانات، إضافة لإمكانية الحصول على بيانات وإنتاجية كل طبيب ومساعد طبيب أسنان بالمسار.
ويعكس المشروع توجُّه ومبادرات مسار خدمات طب الأسنان بالتجمُّع، التي تسعى لتحسين وتطوير جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدَّمة للمستفيدين.