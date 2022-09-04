انتظام 8000 طالب مستجدّ في جميع الكليات والمسارات بجامعة الإمام

ولفت الدكتور "الفهيد" إلى أن الجامعة تولي تهيئة الطلبة المستجدين بمختلف مسارات الكليات عناية كبيرة، حيث يمثل الانتقال من مرحلة التعليم الأساسي إلى المرحلة الجامعية تحدياً كبيراً للعديد من الطلبة، ومن هنا يأتي تصميم برنامج التهيئة؛ بحيث يعمل على تذليل تلك العقبات وإعداد وتهيئة الطلبة للاندماج بالحياة الجامعية.