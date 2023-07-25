"القصبي": جهود المملكة زادت جاذبية السوق السعودي ورفعت الاهتمام بالتصدير له

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن جهود المملكة أسهمت في زيادة جاذبية السوق السعودي ورفعت من وتيرة اهتمام رجال الأعمال بدول الاتحاد الأوروبي بإجراءات دخول المنتجات للأسواق، حيث يعكس ذلك حجم نجاح رؤية 2030 اقتصاديًا.