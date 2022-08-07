"الصندوق العقاري": نسبة تعثر مستفيدي "القرض المدعوم" لا تتجاوز 0.23%

وأشار في بيان صحافي اليوم، إلى دور البنك المركزي "ساما" في تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة، إضافة إلى لائحة الدعم السكني، والممكنات التي وفرها برنامج "سكني" والتي ساهمت في انخفاض نسبة تعثر المستفيدين؛ لافتًا إلى أن من أبرز نتائج برامج الدعم السكني تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد من تملك السكن الملائم حتى نهاية النصف الأول من 2022.