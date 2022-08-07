"الصندوق العقاري": نسبة تعثر مستفيدي "القرض المدعوم" لا تتجاوز 0.23%

أوضح صندوق التنمية العقارية أن نسبة تعثر مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم لا تتجاوز 0.23% منذ انطلاقة البرنامج في يونيو 2017م وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2022م.
وأشار في بيان صحافي اليوم، إلى دور البنك المركزي "ساما" في تعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع التمويل العقاري بالمملكة، إضافة إلى لائحة الدعم السكني، والممكنات التي وفرها برنامج "سكني" والتي ساهمت في انخفاض نسبة تعثر المستفيدين؛ لافتًا إلى أن من أبرز نتائج برامج الدعم السكني تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد من تملك السكن الملائم حتى نهاية النصف الأول من 2022.
وأكد "الصندوق العقاري" انتظام مستفيدي الدعم السكني في سداد أقساط التمويل العقاري للجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة؛ مشيرًا إلى حرص الصندوق على إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهريًّا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي وقبل إيداع الرواتب الشهرية؛ سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
وبيّن أن الشراكة التكاملية بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية والربط التقني من خلال 147 خدمة إلكترونية مشتركة؛ ساهمت في تعزيز منظومة التمويل ودراسة الحالة الائتمانية للمستفيد بدقة عالية، ومنحه التمويل بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته لتملك السكن؛ لافتًا إلى الدور الإيجابي لخدمة المستشار العقاري -إحدى خدمات الصندوق العقاري- والتي تقدم أفضل 5 توصيات تمويلية للمستفيد، بعد دراسة الحالة الائتمانية؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة نحو 1.5 مليون مستخدم، وأصدرت نحو 1.2 مليون توصية تمويلية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.